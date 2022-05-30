الثلاثاء 31 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث على الدائرى الإقليمى

حادث مروري
حادث مروري
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شهد الطريق الدائرى الإقليمى بمنطقة قرية أبوسنيطة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، حادثا مروريا أسفر عن مصرع شخص وأصيب 3 آخرين.

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل الضحايا لأقرب مستشفى، فيما قام رجال الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة، وجار إزالة أثار الحادث.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطاراً يفيد بمصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء تصادم سيارة ربع نقل وأخرى ملاكى على الطريق الإقليمى.

وعلى الفور دفعت غرفة عمليات إسعاف محافظة المنوفية بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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رئيس التحرير

وائل لطفى

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