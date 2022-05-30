الإثنين 30 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مؤشرات تنسيق ثانوي عام 2022 مع بدء إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

ثانوي
ثانوي
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زادت معدلات بحث الطلاب وأولياء الأمورعن تنسيق ثانوي عام 2022 ،  مع اقتراب جميع محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعد إتمام عمليات التصحيح والمراجعة التي تتم حاليًا في أغلب كونترولات التعليم تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات التي لم تعلن عنها حتى الآن، وبعد ذلك إعلان تنسيق ثانوي عام 2022 .

مؤشرات تنسيق الثانوي العام 2022

بينما تستعد المحافظات التي أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية  خلال الأيام الماضية إلى إعلان تنسيق ثانوي عام 2022، حتى يستطيع الطلاب تجهيز الأوراق المطلوبة تمهيدًا لتقديمها في المدارس التي يرغبون بها سواء المدارس الثانوية أو مدارس التعليم الفني .

وتعرض الدستور في التقرير التالي لطلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم توقعات تنسيق ثانوي عام 2022 ، مقارنة بتنسيق ثانوي عام العام الماضي.

تنسيق ثانوي عام 2022

لا يوجد تنسيق ثانوي عام محدد في جميع محافظات الجمهورية، بل تعلن كل محافظة تنسيق ثانوي عام خاص بها حسب معدلات الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الشهادة الإعدادية داخل كل محافظة.

 وتشير التوقعات الأولية لـ « تنسيق ثانوي عام 2022 »، إلى ارتفاع تنسيقها هذا  العام مقارنة بالعام الماضي ، وخلال أيام ستعلن جميع مديريات التربية والتعليم نتيجة تنسيق قانوي عام 2022 ، بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بشكل رسمي في جميع المحافظات المتبقية .

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مؤشرات تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 محافظة أسوان للمرحلة الثانوية

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مصادر بـ«تعليم الجيزة» تتوقع مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2022

نتيجة الشهادة  الإعدادية 2022

واعتمدت بالفعل بعض المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية ومنها  محافظة شمال سيناء   وبلغت نسبة النجاح  فيها 82% من المتقدمين للامتحانات، وبلغت نسبة نجاح المدارس الرسمية 81%، ونسبة نجاح المدارس الرسمية للغات 98%،  والمدارس الخاصة عربى 93%، بينما بلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاصة لغات 100%، ونسبة النجاح لطلاب الدمج أيضا 100%، وبلغت نسبة نجاح طلاب المنازل 77%.

يذكر أن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني "الدور الأول" للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 82.6% ونسبة نجاح الطلاب للمكفوفين 92.86 % ونسبة طلاب الصُم وضعاف السمع 90% والتعليم الاساسي القسم المهني بنسبة 90.86%.

وفتحت الإدارات التعليمية باب  تلقي طلبات التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بعد ظهور النتيجة في مختلف المحافظات  للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) ، ويتم تقديم الطلبات عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، ولمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان النتيجة. 

 التقديم للصف الأول الثانوي 2022

مصدر بـ«تعليم القاهرة» يكشف موعد إعلان نتيجة «الإعدادية»

«تعليم دمياط»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الجاري

بعد إعلان نتيجة تنسيق ثانوي عام 2022 يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية في تقديم أوراق التحاقهم بالثانوية العامة، بعد تجيز الأوراق المطلوبة وهي 8 صور شخصية للطالب 6*4، مع أصل  شهادة الميلاد، وشهادة إتمام المرحلة الإعدادية، وصورة بطاقة الوالدين.

تنسيق ثانوي عام تنسيق ثانوي عام 2022 الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية التقديم للصف الأول الثانوي

رئيس التحرير

وائل لطفى

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