الإثنين 30 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي والجمعيات 2022

الحج
الحج
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رابط بوابة الحج 2022 ونتيجة الحج  السياحي 2022 والجمعيات يحت الصدارة  على محركات البحث العالمية جوجل وتويتر، فهناك آلاف المصريين المشتاقين لزيارة البيت الحرام وأداء فريضة الحج  التي حرموا منها  لعامين بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، والتي تسببت في غلق المجال الجوي وتوقف الناس عن قضاء كافة المناسبات والمراسم سواء الدينية والاجتماعية، فقللت المملكة العربية والسعودية   أعداد مؤديي الفريضة، ومن المبشر هذا العام أن أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت في وقتٍ سابق أعلنت زيادة عدد الحجاج هذا العام 1443 هجرية إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

نتيجة قرعة الحج 2022 السياحي والجمعيات

  وتقدم ملايين  المصريين في الوقت الحالي لأداء فريضة الحج سواء الجمعيات، وهذه الأيام يُكثَّف البحث عن نتيجة الحج السياحي والجمعيات  خاصة مع اقتراب موسم الحج في الأول من الثلاثين من يونيو المقبل على أن يستمر خلال أيام الاحرام على أن يكون التاسع من يوليو وقفة عرفات وانتهاء الشعائر، وقد اعلنت وزارة التضامن  الاجتماعي أنه المتقدم للحج السياحي والقرعة سيتمكن من معرفة نتيجة الحج اذ كانت قبول أو رفض بالاسم والرقم القومي  من خلال بوابة الحج المصرية .

 

رابط نتيجة قرعة حج السياحة 2022 عبر موقع بوابة الحج المصرية الموحدة

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الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2022 بالاسم والرقم القومي

ونتيجة الزيارات المستمرة أصبح البحث عن  نتيجة قرعة الحج السياحي 2020  بالاسم والرقم القومي" من الأكثر  بحثًا على محرك البحث الاجتماعي "جوجل" و"تويتر"

ومن منطلق حرص " الدستور" على مساعدة متابعيها بكافة المعلومات التي يهتموا بالبحث عنها، يقدم في السطور كافة التفاصيل برابط بوابة الحج المصرية للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2022، وذلك تسهيلًا على راغبي الحج والمتقدمين عبر شركات السياحة المختلفة .

وقد أُجريت القرعة  الإلكترونية الأربعاء الماضي الموافق 25 مايو 2022، بهدف الاختيار من بين المتقدمين وفقا لحصة شركات السياحة المقررة هذا العام بشكل علني،  ومعرفة كل شركة حصتها من عدد الحجاج .

وفي إطار خطة  الدولة للتحول الرقمي وميكنة كافة الإجراءات الحكومية لتقليل التزاحم والتواجد داخل مكاتب شركات السياحة، فقد أعلنت وزارة السياحة أن نتيجة القرعة للحج السياحي والجمعيات من خلال بوابة إلكترونية .

ومن خلال بوابة الحج المصرية يتمكن المتقدم لحج 2022 معرفة كافة تفاصيل الحج  بداية من التسجيل في القرعة وصولًا للدخول على البوابة من قبل المسجلين في الحج السياحي والجمعيات والتفاصيل الخاصة بتأشيرة الدخول للمملكة العربية السعودية ، ومدة التواجد القانوني داخل الأراضي المقدسة.

ومن خلال البوابة قد وفرت وزارة السياحة المصرية الاستعلام عن قرعة الحج وزارة السياحة بالرقم القومي والاسم الرباعي.

خطوات الاستعلام  عن نتيجة الحج 2022 عبر بوابة الحج

وسهلت وزارة السياحة طريقة معرفة نتيجة قرحة الحج السياحي 2022،  من خلال الدخول لبوابة الحج الالكترونية من اي مكان، في سلسلة بسيطة من الخطوات وذلك تيسيرًا عليه وتتم كالآتي:

  1. الدخول على الموقع الرسمي من خلال هذا الرابـــــــــــــــــــــــــــــــط.
  2. اختيار أيقونة "الاستعلام عن نتيجة القرعة".
  3. إدخال  الرقم القومي  المكون من 14 رقمي او رقم جواز السفر
  4. سيظهر للمستعلم الاسم ونوع الحج والمحافظة وحالة القبول أو الرفض.

أسعار وشروط التقدم لأداء الحج السياحى

الحج السياحي يختلف عن حج الجمعيات من حيث التكلفة وطرق التسجيل وحتى القرعة الخاصة بها فالثانية تتم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي أما السياحي بين الشركات ووزارة السياحة، فقد أعلنت وزارة السياحة عن مد فترة تسجيل أسماء الراغبين فى التقدم لأداء الحج السياحى حتى الغد، الاثنين ، 30 مايو 2022.

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وائل لطفى

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