الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم وجدول سداد الفواتير

يبحث الكثير من المواطنين خلال تلك الأيام عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم، وذلك حتى يتثنى للمواطنين دفع فاتورة الشهر قبل فرض غرامات وعقوبات على الخط الأرضي، وقد ارتفعت معدلات البحث عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم، على محرك البحث العالمي جوجل.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم

وتستعرض “الدستور” لقراءها من خلال ذلك التقرير خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم.

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن إصدار فواتير التليفون الأرضي بدء من منصف الشهر الجاري ومنحت مهلة لعملائها بالسداد مدتها شهر تستمر حتى 15 من يونيو المقبل، ويتم التسديد عن الاستهلاك بشكل ربع سنوي حسب نظام الشركة.

الدخول على الموقع الخاص بالشركة المصرية للاتصالات من هنا تسجل الدخول اختيار الاستعلام عن الفاتورة ادخال البيانات الخاصة بالعميل كتابة الاسم والرقم القومي للعميل ومحافظة الإقامة إدخال رقم الهاتف الارضي وكود المحافظة في الحقل المخصص له الضغط علي زر الاستعلام. تظهر الفاتوره بالتفصيل والمبلغ المستحق الدفع.

الغرامات المفروضة حال عد سداد فاتورة التليفون الأرضي

في حال عدم سداد فواتير التليفون الأرضي خلال مدة المهلة تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتحذير العملاء ثم تلجأ إلى فصل الخدمة بقطع الحرارة عن التليفون الأرضي وتطبيق غرامة التأخير عن التسديد، وتكون المهلة خلال فترة السماح التي تستمر حتى 15 من شهر يونيو المقبل.

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جدول مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2022

تقوم شركة وي WE في إصدار وتحصيل فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 مايو 2022، وتمنح فترة سماح حتى يوم 14 يونيو 2022 المقبل.

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات بتحويل خطوط التليفون الأرضي للعمل بنظام الاستقبال فقط لغير المسددين يوم 15 يونيو 2022 وحتى 14 يوليو المقبل.

كما تلجأ الشركة المصرية للاتصالات بالتصعيد ضد العملاء غير المسددين لفاتورة الهاتف الارضي وتقوم بقطع الحرارة عن التليفون وفرض غرامة تأخير على العملاء الذين لم يدفعوا قيمة فواتير التليفونات حتى يوم 15 يوليو 2022.