حبس 3 عاطلين لحيازتهم كمية من الحشيش بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، تجديد حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 24.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الاتجار به، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسالها إلى المعمل الكيماوي؛ للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة، بالاتجار فى المواد المُخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة المنتزه ثان، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي مستأجرة، قيادة أحدهم، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبتفتيشه عُثر بحوزتهم 24,500 كيلو جرام حشيش مبلغ مالي و6 هواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة؛ للاتصال بعملائهم، والسيارة؛ لتسهيل ترويج المواد المخدرة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.