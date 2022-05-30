الإثنين 30 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

الزاعجة المصرية.. كل شيء عن علاقة الذبابة الآسيوية بأنفلونزا الطماطم

الذبابة الآسيوية
الذبابة الآسيوية
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انزعج العالم بأكمله بسبب الأخبار عن "أنفلونزا الطماطم" حيث يصاب بها الأطفال ذوات الفئة العمرية من 1 إلى 9 سنوات في الأغلب ويعد هذا المرض نادر للغاية بالنسبة للبالغين وبحسب مناعتهم ايضًا، وتعتبر أنفلونزا الطماطم هى عدوى فيروسية شائعة بين الأطفال وتصاحب المريض أعراض عديدة من بينها تهيج الجلد والجفاف وظهور بثور في أجزاء كثيرة من الجسم لونها أحمر.

ووفقًا لموقع "HEALTH" وبسبب شكلها الدائري واللون الأحمر تم إطلاق عليها انفلونزا الطماطم، ومن أعراضها الإصابة بحالات حمي وقروح مؤلمة وطفح جلدي مع ظهور البثور في اليدين والقدمين والأرداف.

ومن بين الأعراض الأخرى التى أوضحتها منظمة الصحة العالمية تعب المفاصل والألم وحدوث تشنجات والشعور بالغثيان والرغبة في القيء والسعال أو العطس وسيلان الأنف وارتفاع في درجة حرارة الجسم.

علاقة الزاعجة المصرية بأنفلونزا الطماطم 

"لم يتم تشخيص الأطباء الدقيق للمرض حتى الآن" بهذه الكلمات بدء حديث الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا حيث أرجع السبب لهذا المرض لذبابة يطلق عليها "الزاعجة المصرية". وفي هذه السطور نوضح معلومات عنها:

  • لا توجد في مصر ومنتشرة في الهند والعديد من الدول الآسيوية.
  • نوع من أنواع البعوضيات من جنس الزاعجة تنقل فيروسات الحمى الصفراء وحمى الضنك.
  • تُعرف من خلال النقط البيضاء التى توجد على أرجلها.
  • تم انتشارها من أفريقيا ومن ثم انتشرت في جميع المناطق الاستوائية.
  • وصلت إلى استراليا مع زيادة الهجرة إليها.
  • هي صغيرة الحجم نحو 3-4 مليمتر وتعرف بلونها الأسود.
  • توجد علامة بيضاء على صدرها بالقرب من الرقبة.
  • تلدغ الأنثى بعد تخصيب البويضات الإنسان والحيوانات الثديية والطيور لامتصاص الدم في جميع أوقات النهار.
  • يتغذى الذكور منها برحيق الأزهار.
أنفلونزا الطماطم تهيج الجلد والجفاف ارتفاع في درجة حرارة الجسم علاقة الزاعجة المصرية بأنفلونزا الطماطم علاقة الزاعجة المصرية

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