إصابة شقيقين بطلقات نارية في مشاجرة بقنا

أصيب شقيقين، اليوم الاثنين، بطلقات نارية في مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقرية المعري التابعة لدائرة مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية المعري في قوص.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة أشرف محمد عطية، 48 عامًا، وشقيقه أيمن محمد عطية، بطلقات نارية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بكشف غموض الواقعة وضبط المتهمين.