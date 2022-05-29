لموظفي الدولة.. اخر اخبار زيادة المرتبات 2022

يبحث العاملون بالدولة عن اخر اخبار زيادة المرتبات 2022، والتي تم بالفعل صرف المرتبات بهذه الزيادة في إبريل الماضي قبل موعدها المحدد بثلاثة أشهر، حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المرتبات 2022 من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام إلى 2700 جنيه بدلًا من 27 على أن يتم صرف الزيادة بدءا من السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو المقبل، إلا أنه قرر صرف زيادة المرتبات 2022 في إبريل الماضي وسط التوترات الاقتصادية العالمية التي تسبب في زيادة الأسعار.

وتعيد الدستور في التقرير التالي عرض زيادة المرتبات 2022، وجدول الزيادات الخاصة لموظفي الدولة.

زيادة المرتبات 2022

في إبريل الماضي نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ، رقم 1325 لسنة 2022، بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بعد أن تم تعدل الحد الأدنى لإجمالي الأجر بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 2700 جنيه حسب الرتب الوطيفية.

فبلغ الحد الأدنى للدرجة الممتازة 8700 جنيه، والحد الأدنى للدرجة العالية 6300 جنيه، والحد الأدنى لدرجة مدير عام 5100 جنيه، والحد الأدنى للدرجة الأولى 4500 جنيه، والحد الأدنى للدرجة الثانية 3900 جنيه، والحد الأدنى للدرجة لثالثة 3420 جنيها، والحد الأدنى للدرجة الرابعة 3180 جنيها، والحد الأدنى للدرجة الخامسة 2940 جنيها، والحد الأدنى للدرجة السادسة بـ2700 جنيه، جدول زيادة المرتبات 2022.

معاشات شهر يونيو 2022

ويبدأ أصحاب المعاشات في صرف معاشات شهر يونيو 2022، مع بداية يونيو المقبل بالزيادة الجديدة التي أقرتها الدولة، وتم تحديد جدول صرف معاشات شهر يونيو 2022 بحيث يصرف أصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، في يومي 1 و2 يونيو 2022، وفي يومي 3 و 4 يونيو 2022 لأصحاب المعاشات الأكثر من مبلغ 1000 والأقل من 2000 جنيه، وفي 5 و6 يونيو 2022 يصرف أصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه.

ويصل إجمالي قيمة المعاشات التي سيتم صرفها خلال العام المالي 2022- 2023 نحو 621 مليار جنيه بعد تطبيق الزيادة الجديدة.