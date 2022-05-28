ضبط 8999 قضية سلع غذائية وتموينية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط (8999) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2474٫993) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (241) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات بلغت (332٫816 طن- 254396 عبوة غذائية – 376600 قطعة حلوى)، وكذا ضبط (53) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات وزنت (7٫348 طن –1051 عبوة "زيت طعام" – 155رغيف خبز- 153 بطاقة ذكية – 2 ماكينة صرف).