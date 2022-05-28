واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (8999) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2474٫993) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (241) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات بلغت (332٫816 طن- 254396 عبوة غذائية – 376600 قطعة حلوى)، وكذا ضبط (53) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات وزنت (7٫348 طن –1051 عبوة "زيت طعام" – 155رغيف خبز- 153 بطاقة ذكية – 2 ماكينة صرف).