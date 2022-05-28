السبت 28 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 8999 قضية سلع غذائية وتموينية

سلع غذائية
سلع غذائية
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (8999) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2474٫993) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (241) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات بلغت (332٫816 طن-  254396 عبوة غذائية – 376600 قطعة حلوى)، وكذا ضبط (53) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات وزنت (7٫348 طن –1051 عبوة "زيت طعام" – 155رغيف خبز- 153 بطاقة ذكية – 2 ماكينة صرف).

أجهزة وزارة الداخلية مستوى الجمهورية الحملات الأمنية قطاع الأمن المركزي سلع غذائية وتموينية

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وائل لطفي

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