حبس تشكيل عصابى ينصب على مواطنى طنطا فى مليونى جنيه

قررت نيابات غرب طنطا الكلية، بمحافظة الغربية، حبس مستريح الأجهزة الكهربائية، ويدعى "أ. ر"، وزوجته "م . ن"، ووالدتها وتدعى "آ. ص"، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية، بنسبة تقدر بـ30% من أصل المبالغ، وذلك بقرى مركز طنطا.

البداية بتلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية ، إخطاراً من مباحث الأموال العامة يفيد بورود بلاغات من عدد من المواطنين، مقيمين بقرية "صناديد"، التابعة لدائرة مركز طنطا، بتعرضهم للنصب على يد مستريح جديد وزوجته ووالدتها.

كما تم على الفور فحص البلاغات المقدمة من عدد من الضحايا، وتبين قيام كل من سيدة وزوجها ووالدتها بالاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بنحو 2 مليون جنيه، بزعم استثمارها في تجارة الأدوات الكهربائية مقابل أرباح تقدر بنسبة 30% فائدة عن كل شهر، وتوقفهم عن سداد مستحقات المواطنين المالية أو رد أصول المبالغ المالية التي حصلوا عليها.

وبتقنين الإجراءات الأمنية تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط المتهمين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.