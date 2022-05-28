السيطرة على حريق سيارة ملاكى بأبوالنمرس

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل سيارة بشارع ترعة الزعرة بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس جنوب المحافظة، دون إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي شارع ترعة الزعرة بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

فيما دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالأوناش ورجال المرور لرفع آثار الحريق وتيسير حركة المرور، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.