السبت 28 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

لون اللسان الأحمر.. علامات تحذيرية من جسمك لا يمكن تجاهلها

لون اللسان الأحمر
لون اللسان الأحمر
ads

أجسامنا تتحدث إلينا بعدة طرق مختلفة، واحدة من تلك الطرق التغيرات التي يمكنها أن تحدث لتحذرك من مرض ما وتكون عبارة عن أحد أعراض هذا المرض دون أن تدري، لذا عليك أن تتعرف على أشهر هذه العلامات وفقًا لموقع  “brightside”.

1- جلد مصفر

لون الجلد المصفر، والذي ينتج في الغالب عن مشاكل الكبد، هو ما يؤدي إلى هذه الحالة. فترتفع مستويات عنصر  البيليروبين (صبغة صفراوية) مما يجعل الجلد يتحول إلى اللون الأصفر، ونجد أن بياض العين يتحول ايضًا لهذا اللون. 

2-  بقع بيضاء على الأظافر

قد تظهر بعد إصابة الظفر أو نتيجة قضم أظافرك، بقع تحمل اللون الأبيض على الأظافر، ويمكن تفسير ذلك بالمعاناة من نقص الزنك أو الكالسيوم أو  البروتين.

3- زوايا الشفاه المتشققة

تظهر تشققات أو بثور في زوايا الشفاه لأسباب عديدة، قد تكون مصابًا بالجفاف أو تتعرض للكثير من أشعة الشمس، والأكثر من ذلك، أنه حتى معجون الأسنان العادي أو أحمر الشفاه الذي تستخدمينه كثيرًا يمكن أن يكون السبب في ذلك.

4- تعجر الأظافر

تقوس الأظافر حول الأصابع نموذجية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الرئة المزمنة، يمكن أن يحدث أيضًا بسبب بعض أمراض الجهاز الهضمي.

5- نتوءات الجفن

البثور الصغيرة على جفونك تسمى دمل، عادة ما تنمو بالقرب من الرموش وتجعل من المؤلم أن ترمش، ويمكن أن تسبب الحكة أيضًا، تظهر عادة على الجلد إذا كنت مصابًا بداء السكري أو جلد جاف جدًا، يمكن أن تكون أيضًا علامة على أنك بحاجة إلى تغيير العدسات اللاصقة أو فرش المكياج.

6. دق حول القرنية

في حالة وجود حلقة زرقاء أو رمادية أو بيضاء حول القرنية، فهذا يعني أن لديك arcus senilis، هذه "الحلقات" هي في الواقع رواسب من الدهون، المستويات العالية من  الكوليسترول تجعله يظهر مباشرة على عينيك، لابد من إجراء بعض التحاليل والذهاب للطبيب. 

7- لون اللسان الزاهي

اللسان الأحمر ليس فقط علامة على  العدوى، ولكن أيضًا على حب الشباب ونقص الفيتامينات، سبب آخر محتمل هو  الحمى القرمزية، والتي يمكن أن تجعل لسانك شاحبًا ولكن مع ظهور بقع حمراء زاهية، إلى جانب ذلك، قد يؤدي الهربس الفموي أيضًا إلى لسان ملون زاهي.

دق حول القرنية البثور الصغيرة على جفونك تسمى دمل تغيير العدسات اللاصقة أو فرش المكياج تغيير العدسات اللاصقة مصاب ا بداء السكري

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزيد من الإصلاح والشفافية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 الترم الثاني

رابط نتيجة تانية إعدادي الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الجيزة بالرقم القومي فقط

نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس 2022

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2022

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2022 وباقي المحافظات بالاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

النفير الفلسطيني العام في مواجهة مسيرة الأعلام الصهيونية

صفاء النجار

الكائنات وحيدة الخلية وتعدد الزوجات

سمر عادل

وثيقة سياسة ملكية الدولة.. خارطة طريق استثمارية

سارة شريف

مسألة وقت

ماجد حبته

الاستثمار فى الأشبال

لواء. محسن الفحام

نريده حواراً موضوعيا

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو بين عبدالناصر والسادات

ماجد حبته

كيسنجر.. والأزمة الأوكرانية

صور

مهرجان الطبول.. كرنفال فى فنون البهجة والسلام

مصر تحتفل بيوم إفريقيا وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

محطة تل أبيب

المزيد

«الوطني الفلسطيني» يرحب بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال

فتح تدعو أوروبا لكبح إجراءات إسرائيل الهادفة للقضاء على فرصة فلسطين بالبقاء

تفاصيل تقرير النيابة العامة الفلسطينية بشأن اغتيال شيرين أبوعاقلة