لون اللسان الأحمر.. علامات تحذيرية من جسمك لا يمكن تجاهلها

أجسامنا تتحدث إلينا بعدة طرق مختلفة، واحدة من تلك الطرق التغيرات التي يمكنها أن تحدث لتحذرك من مرض ما وتكون عبارة عن أحد أعراض هذا المرض دون أن تدري، لذا عليك أن تتعرف على أشهر هذه العلامات وفقًا لموقع “brightside”.

1- جلد مصفر

لون الجلد المصفر، والذي ينتج في الغالب عن مشاكل الكبد، هو ما يؤدي إلى هذه الحالة. فترتفع مستويات عنصر البيليروبين (صبغة صفراوية) مما يجعل الجلد يتحول إلى اللون الأصفر، ونجد أن بياض العين يتحول ايضًا لهذا اللون.

2- بقع بيضاء على الأظافر

قد تظهر بعد إصابة الظفر أو نتيجة قضم أظافرك، بقع تحمل اللون الأبيض على الأظافر، ويمكن تفسير ذلك بالمعاناة من نقص الزنك أو الكالسيوم أو البروتين.

3- زوايا الشفاه المتشققة

تظهر تشققات أو بثور في زوايا الشفاه لأسباب عديدة، قد تكون مصابًا بالجفاف أو تتعرض للكثير من أشعة الشمس، والأكثر من ذلك، أنه حتى معجون الأسنان العادي أو أحمر الشفاه الذي تستخدمينه كثيرًا يمكن أن يكون السبب في ذلك.

4- تعجر الأظافر

تقوس الأظافر حول الأصابع نموذجية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الرئة المزمنة، يمكن أن يحدث أيضًا بسبب بعض أمراض الجهاز الهضمي.

5- نتوءات الجفن

البثور الصغيرة على جفونك تسمى دمل، عادة ما تنمو بالقرب من الرموش وتجعل من المؤلم أن ترمش، ويمكن أن تسبب الحكة أيضًا، تظهر عادة على الجلد إذا كنت مصابًا بداء السكري أو جلد جاف جدًا، يمكن أن تكون أيضًا علامة على أنك بحاجة إلى تغيير العدسات اللاصقة أو فرش المكياج.

6. دق حول القرنية

في حالة وجود حلقة زرقاء أو رمادية أو بيضاء حول القرنية، فهذا يعني أن لديك arcus senilis، هذه "الحلقات" هي في الواقع رواسب من الدهون، المستويات العالية من الكوليسترول تجعله يظهر مباشرة على عينيك، لابد من إجراء بعض التحاليل والذهاب للطبيب.

7- لون اللسان الزاهي

اللسان الأحمر ليس فقط علامة على العدوى، ولكن أيضًا على حب الشباب ونقص الفيتامينات، سبب آخر محتمل هو الحمى القرمزية، والتي يمكن أن تجعل لسانك شاحبًا ولكن مع ظهور بقع حمراء زاهية، إلى جانب ذلك، قد يؤدي الهربس الفموي أيضًا إلى لسان ملون زاهي.