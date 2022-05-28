اليوم.. محاكمة متهمين استولوا على أرض لـ«الأوقاف» بـ100 مليون جنيه

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة متهمين بتكوين تشكيل عصابي للاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف تزيد قيمتها المادية عن نحو 100 مليون جنيه.

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين في القضية هم "هاني ع"، رجل أعمال وسمسار أراضي، وتامر ع، سائق بوزارة الداخلية و"طارق س"، مسؤول أمني سابق، و"شادي أ"، إداري بشركة مقاولات الغانم بالكويت.

كشف قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، أنهم عرضوا رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، وذلك بأن عرضوا على "خالد محمد شحاتة – رئيس حي السلام أول"، مبلغ مالي قدره 4 ملايين و500 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل إصدار بيان صلاحية لصالح المتهم الأول عن قطعة أرض كائنة بنطاق حي السلام أول مملوكة لهيئة الأوقاف تقدر قيمتها بنحو 100 مليون جنيه، وذلك على خلاف أحكام القانون واللوائح، إلا أن الموظف العام لم يقبلها منهم وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية.

كشفت شهادة خالد محمد شحاتة، رئيس حي السلام أول، بتولية مهام منصبه كرئيس لحي السلام أول في مطلع عام 2017 وتوليه تنفيذ مهام عمله بإزالة الأعمال المخالفة على أراضي الأوقاف.

وأضاف أنه خلال توليه منصبه إلتقى بالمتهمين الأول والثاني حال تنفيذه إزالة بعض الأعمال المخالفة بقطعة الأرض الكائنة بـ "حوض محمد بك يوسف" خلف الصرف الصحي.

وأشار في وقت لاحق هاتفه المتهم الأول عارضا عليه مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بإصدار بيان صلاحية عن تلك الأرض لصالح الأخير، فتوجه للرقابة الإدارية والتقى أحد أعضائها والذي طلب منه مجاراته.

كما أشار إلى أنه ولعلاقة صداقة سابقة مع المتهم الثالث المسؤول الأمني الأسبق، جمعهما لقاء بمول "السراج مول" بمدينة نصر، وتحدثا عن أمر قطعة الأرض، ثم عرض عليه مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار بيان الصلاحية المشار إليه لصالح المتهمين الأول والثاني.

واختتم أنه في إطار سعي المتهم الثالث لإنهاء ذلك الأمر التقاه بمكتبه برئاسة حي السلام أول رفقة المتهم الرابع والمتهم الأول، وجرى حديثهم حول كيفية أخذ مبلغ الرشوة.