السبت 28 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فتح باب التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية 2022

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
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يبدأ اليوم السبت، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021، أمام راغبي الالتحاق بهذه الوظيفة من خريجي كليات الحقوق، كلية الشريعة والقانون، كلية الشرطة.

وأعلنت النيابة عن فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للنيابة من اليوم 28 مايو وحتى 6 يونيو المقبل، مشددة على ضرورة الالتزام بكافة الشروط والإجراءات التي حددتها ووضعتها ضمن الإعلان.

وأعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021، حيث يتم التسجيل الإلكتروني على الموقع الإلكتروني www.ap.gov.egخلال الفترة من 28 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل.

وتُسحَب وتُقدَم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة اعتبارًا من 12 يونيو وحتى 4 يوليو، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر ميدان النجدة، اعتبارًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية والنصف عصرًا.

ويشترط في المتقدم للتعيين في هذه الوظيفة:

1. ألا يقل تقديره التراكمي عن (جيد).

2. ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في 6 /6 /2022 تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.

3. أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

4. أن تثبت لياقته الصحية وفقًا لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم إجراؤها لدى شغل الوظيفة.

وتُسجَّل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني، مع ضرورة:

1. إحضار وثيقة التعارف التي تمت طباعتها من على الموقع الإلكتروني (5 نسخ).

2. إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني.

دفعة جديدة معاون نيابة نيابة إدارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزيد من الإصلاح والشفافية

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