السبت 28 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية
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أيام قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 في كل محافظات جمهورية مصر العربية، حيث يختلف موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في كل محافظة عن أخرى.

 

ويبدأ البحث من قبل طلاب واولياء أمور 3 اعدادى عن نتائج الطلاب برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي او مديرية التربية والتعليم التابعة لكل محافظة، كما يمكن الذهاب إلى المدرسة  التابع لها الطالب او الطالبة مباشرة والحصول على نتائج الطلاب برقم الجلوس 2022 .

 

ونوفر لقرائنا الأعزاء رابط مديرية التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة 3 اعدادي 2022 برقم الجلوس من خلال هذا التقرير، ولكن لا يجب أن يعتمد طالب 3 إعدادي على رابط مديرية التربية والتعليم فقط ولابد أن يذهب للاستعلام عن نتيجة الترم الثاني في المدرسة الملحق بها طالب الصف الثالث الإعدادي 2022.

 

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي للحصول على نتائج الطلاب 2022

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الاعدادية عبر مديرية التربية والتعليم بالقاهرة 

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية عبر مديرية التربية والتعليم بالجيزة

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسكندرية 

نتيجة الشهادة الاعدادية عبر مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية 

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية

نتيجة الشهادة الاعدادية عبر مديرية التربية والتعليم بالغربية 

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الاعدادية عبر مديرية التربية والتعليم بالدقهلية 

 

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رابط البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم 2022

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من خلال البوابة الإلكترونية.. تعرف على رقم الجلوس الشهادة الثانوية 2022

 

درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2022

 

ويبحث طلاب الإعدادية عن درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2022 والمجموع الكلي وتأتي الدرجات كالتالي:

 

اللغة العربية : 80 درجة، والنجاح من 40 درجة.

اللغة الإنجليزية: 60 درجة، والنجاح من 30.

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة، والنجاح من 20.

الرياضيات: 60 درجة، والنجاح من 30.

العلوم:40 درجة، والنجاح من 20.

المجموع الكلي: 280 درجة، والنجاح من 140.

المواد التي لا تضاف للمجموع

التربية الدينية: الدرجة النهائية 40، ودرجة النجاح 20 درجة.

التربية الفنية: الدرجة النهائية 20، ودرجة النجاح 10 درجات.

الحاسب الآلي: الدرجة النهائية 20، ودرجة النجاح 10 درجات.

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022 نتيجة الصف الثالث الاعدادي الشهادة الاعدادية نتائج الطلاب 3 إعدادي مديرية التربية والتعليم موقع وزاره التربيه والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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