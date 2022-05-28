نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس 2022

أيام قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 في كل محافظات جمهورية مصر العربية، حيث يختلف موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في كل محافظة عن أخرى.

ويبدأ البحث من قبل طلاب واولياء أمور 3 اعدادى عن نتائج الطلاب برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي او مديرية التربية والتعليم التابعة لكل محافظة، كما يمكن الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب او الطالبة مباشرة والحصول على نتائج الطلاب برقم الجلوس 2022 .

ونوفر لقرائنا الأعزاء رابط مديرية التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة 3 اعدادي 2022 برقم الجلوس من خلال هذا التقرير، ولكن لا يجب أن يعتمد طالب 3 إعدادي على رابط مديرية التربية والتعليم فقط ولابد أن يذهب للاستعلام عن نتيجة الترم الثاني في المدرسة الملحق بها طالب الصف الثالث الإعدادي 2022.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي للحصول على نتائج الطلاب 2022

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الاعدادية عبر مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية عبر مديرية التربية والتعليم بالجيزة

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسكندرية

نتيجة الشهادة الاعدادية عبر مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية

نتيجة الشهادة الاعدادية عبر مديرية التربية والتعليم بالغربية

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الاعدادية عبر مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2022

ويبحث طلاب الإعدادية عن درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2022 والمجموع الكلي وتأتي الدرجات كالتالي:

اللغة العربية : 80 درجة، والنجاح من 40 درجة.

اللغة الإنجليزية: 60 درجة، والنجاح من 30.

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة، والنجاح من 20.

الرياضيات: 60 درجة، والنجاح من 30.

العلوم:40 درجة، والنجاح من 20.

المجموع الكلي: 280 درجة، والنجاح من 140.

المواد التي لا تضاف للمجموع

التربية الدينية: الدرجة النهائية 40، ودرجة النجاح 20 درجة.

التربية الفنية: الدرجة النهائية 20، ودرجة النجاح 10 درجات.

الحاسب الآلي: الدرجة النهائية 20، ودرجة النجاح 10 درجات.