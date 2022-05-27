الجمعة 27 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كيفية الاستفادة من بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 والرابط الرسمي

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة
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يبحث الكثير من المواطنين من ذوي الهمم وأسرهم عن كيفية الاستفادة من بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 والرابط الرسمي، وقد ارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الحالية عن كيفية الاستفادة من بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 والرابط الرسمي، عبر محركات البحث العالمية وعلى رأسها "جوجل".

ويستعرض "الدستور" لقرائه من خلال هذا التقرير كيفية الاستفادة من بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 والرابط الرسمي.

لينك بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 في مصر

يمكن للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والاستفادة بها من خلال الدخول على الرابط الرسمي للتسجيل من هنا 

ثم اتباع عدة خطوات بسيطة للتسجيل ومعرفة كيفية الاستفادة من بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

خطوات التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

1- تقديم الطلب والتسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للخدمات المتكاملة.

2- تسجيل البيانات الشخصية بكل دقة، باعتبارها مسئولية قانونية يتوقف عليها قبول الطلب. وتأكد من أن الملفات المرفقه واضحه ومرفقة بشكل صحيح وسليم.

3- ملئ استمارة البيانات الأساسية من خلال مجموعة أسئلة.

4- الاحتفاظ بالرقم الطلب الخاص بك. ويجب الاحتفاظ به.

5- قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

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مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

1- الجمع بين معاشين

2- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

3- الكشف المجانى في المستشفيات.

4- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية

5- الإعفاء من الضرائب.

6- الدمج في مدارس التعليم الأساسى، كما تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة الدمج في المعاهد والجامعات.

7- الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين

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وتعد بطاقة الخدمات المتكاملة هي جمع بين معاشين والرعاية الصحة بداية من الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية والحصول على العلاج مجاني ومتابعة تطورات الحالة الصحية والإعفاء الضريبي على السيارات المخصصة لحالتهم المرضية والأجهزة التعويضية وإعداد برامج الدمج في المدارس مجانية لهم وتعيين نسبة 5% من عدد العاملين في الوظائف الحكومية وتقديم خصومات في المواصلات العامة وخصومات في الاشتراكات السنوية في مراكز الشباب والأندية الرياضية ومجانية دخول المتاحف والمناطق الأثرية.

بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 الرابط الرسمي لبطاقة الخدمات المتكاملة كيفية الاستفادة من بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة وزارة التضامن الاجتماعي ذوي الهمم ذوى الاحتياجات الخاصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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