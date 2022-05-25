«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف طفلة بالتجمع الخامس

رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن استغاثة صاحب الحساب المشار إليه من خطف نجلته من أسفل محل سكنها بمنطقة التجمع الخامس.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتم التقابل مع (والدة الطفلة)، التي أفادت بأنها عقب قيامها بالصعود لمنزلها لإحضار بعض الاحتياجات تركت طفلتها البالغة من العمر "8 سنوات" عقب إيقاظها من النوم داخل السيارة خاصتها، ولدى عودتها لم تجدها داخل السيارة، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بذلك.

تم العثور على الطفلة نائمة بالمقعد الخلفي لسيارة ملك "أحد المواطنين، مقيم بالعقار المجاور لأسرة الطفلة"، وتبين قيام الطفلة بالدخول للسيارة المشار إليها بطريق الخطأ "تصادف كونها مفتوحة"عقب نزولها من سيارة والدتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.