الأربعاء 25 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف طفلة بالتجمع الخامس

الداخلية
الداخلية
ads

رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن استغاثة صاحب الحساب المشار إليه من خطف نجلته من أسفل محل سكنها بمنطقة التجمع الخامس.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتم التقابل مع (والدة الطفلة)، التي أفادت بأنها عقب قيامها بالصعود لمنزلها لإحضار بعض الاحتياجات تركت طفلتها البالغة من العمر "8 سنوات" عقب إيقاظها من النوم داخل السيارة خاصتها، ولدى عودتها لم تجدها داخل السيارة، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بذلك.

تم العثور على الطفلة نائمة بالمقعد الخلفي لسيارة ملك "أحد المواطنين، مقيم بالعقار المجاور لأسرة الطفلة"، وتبين قيام الطفلة بالدخول للسيارة المشار إليها بطريق الخطأ "تصادف كونها مفتوحة"عقب نزولها من سيارة والدتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية الحسابات الشخصية فيس بوك استغاثة صاحب الحساب نجلتة التجمع الخامس

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزيد من الإصلاح والشفافية

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل إلى قاعدة بيانات بطاقة التموين

حدث بياناتك عبر موقع دعم مصر بالرقم القومى وتسجيل رقم الموبايل

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لاستخراج نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة 2022 برقم الجلوس

بوابة الحج المصرية.. الاستعلام عن نتيجة الحج السياحي 2022 بالاسم والرقم القومي

وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

لماذا ذهب بايدن للشرق الأقصى الآن؟

محمد العسيري

كَنْز بليغ حمدى.. ما خفى كان أعظم

ماجد حبته

مأساة أمريكية متكررة.. واستعباط «ديمقراطى» معتاد

أسماء محفوظ

دورة إعداد مقدمى المشورة الأسرية

د هند جاد

فريد أمل حرب

مدحت بشاى

الحوار الوطنى والمناعة السياسية الوطنية

عبد الرحيم طايع

عن جائزة البوكر 2022

جلال حمام

نحن جيل يدفع فاتورة الإهمال

صور

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

مباراة الزمالك وأسوان فى نصف نهائى كأس مصر

مهرجان طبول من أجل السلام بالقلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الرجل السري.. كيف ستؤثر استقالة مدير مكتب "بينيت" على أداءه؟

حدث استفزازي.. مسيرة الأعلام الإسرائيلية.. من يقف وراءها وما تداعياتها ؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال