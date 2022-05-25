نستعرض لكم في هذا التقرير، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 25-5-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث تتوالى الارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة تدريجيا حتى نهاية الأسبوع المقبل لتسود أجواء حارة على كل الأنحاء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، كما ترتفع درجة الحرارة الصغرى نسبيا لتسود أجواء لطيفة، كما تنشط الرياح على بعض المناطق.

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 25 مايو

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 25 مايو

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 34 20 الإسكندرية 28 18 وادي النطرون 33 18 طنطا 33 19 شبين الكوم 34 20 دمنهور 30 18 بالطيم 27 19 مرسى مطروح 26 16 السلوم 27 17 سيوة 34 18 بورسعيد 27 20 دمياط 26 18 الزقازيق 34 20 المنصورة 32 19 الإسماعيلية 34 18 السويس 33 20 العريش 28 18 رفح 27 18 رأس سدر 32 20 نخل 32 13 نوبيع 34 23 طابا 32 19 سانت كاترين 27 12 الطور 32 24 شرم الشيخ 35 25 الغردقة 35 26 مرسى علم 34 25 الفيوم 35 21 بني سويف 35 20 المنيا 35 20 أسيوط 36 20 سوهاج 36 22 قنا 38 22 الأقصر 39 23 أسوان 38 24 إدفو 39 25 أبو سمبل 37 25 الوادى الجديد 38 23 شلاتين 35 26 أبو رماد 34 25 حلايب 33 28 رأس حدربة 31 27

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء فى مدن وعواصم العالم

تناولنا في هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 25-5-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.