الأربعاء 25 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 25-5-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس
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نستعرض لكم في هذا التقرير، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 25-5-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث  تتوالى الارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة تدريجيا حتى نهاية الأسبوع المقبل لتسود أجواء حارة على كل الأنحاء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، كما ترتفع درجة الحرارة الصغرى نسبيا لتسود أجواء لطيفة، كما تنشط الرياح على بعض المناطق.

 

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 25 مايو

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 25 مايو

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة3420
الإسكندرية2818
وادي النطرون3318
طنطا3319
شبين الكوم3420
دمنهور3018
بالطيم2719
مرسى مطروح2616
السلوم2717
سيوة3418
بورسعيد2720
دمياط2618
الزقازيق3420
المنصورة3219
الإسماعيلية3418
السويس3320
العريش2818
رفح2718
رأس سدر3220
نخل3213
نوبيع3423
طابا3219
سانت كاترين2712
الطور3224
شرم الشيخ3525
الغردقة3526
مرسى علم3425
الفيوم3521
بني سويف3520
المنيا3520
أسيوط3620
سوهاج3622
قنا3822
الأقصر3923
أسوان3824
إدفو3925
أبو سمبل3725
الوادى الجديد3823
شلاتين3526
أبو رماد3425
حلايب3328
رأس حدربة3127

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء فى مدن وعواصم العالم

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«ارتفاع فى الحرارة».. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

تناولنا في هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 25-5-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس في مصر هيئة الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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