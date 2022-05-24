مصرع سائق أثناء فض مشاجرة في القليوبية

لقى سائق مصرعه، اليوم الثلاثاء، أثناء فض مشاجرة بين طرفين من عائلة واحدة، في منطقة القلج بمركز الخانكة، فى محافظة القليوبية.

كانت البداية بتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغًا من المستشفى بوصول شاب، مُصاب بجرح قطعي، وتوفي فور وصوله متأثرا بإصابته.

وتبين من خلال الانتقال والفحص أن المجنى عليه يدعى «ا. ع»، 26 سنة، ومقيم القلج بدائرة مركز الخانكة، ويعمل سائق على توك توك، وتبين أنه أثناء عمله على مركبة توك توك، طلبت منه فتاة ونجل خالتها بتوصيلهم، وعند وصولهم للمنزل، قام عاطل بالتشاجر معهم والتعدي عليهما، وأثناء محاولة إنهاء المشاجرة قام المتهم بطعنه بسلاح أبيض سكين، وتوفى متأثرًا بإصابته.