مصرع رضيع وإصابة 3 آخرين في تصادم بسوهاج

وقع حادث إثر تصادم سيارة ملاكي، بدراجة نارية "توك توك"، على الطريق دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مما أدى إلى مصرع رضيع، وإصابة والدته وشخصان آخران.

بداية أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده وقوع حادث تصادم، بدائرة المركز، ووجود متوفى ومصابين.

تم الانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة المدعو “بسام. ص”، 36 سنة، صيدلي ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم دراجة نارية “توك توك” قيادة المدعو “معتمد. ج”، 22 سنة، سائق توك توك.

أدى الحادث إلى وفاة الطفل «إبراهيم. ح»، البالغ من العمر شهر، ويقيم بذات الناحية من مستقلي التوك توك، وإصابة كل من قائد التوك التوك بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"عبده. ه"، 19 سنة، طالب، بجرح أعلى الحاجب الأيسر واشتباه كسر بالذراع اليسرى، و"مريم. ن"، 22 سنة، ربة منزل، والدة المتوفى، مصابة بكدمة بالعين اليمنى، ويقيمون بذات الناحية، من مستقلي التوك توك.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.