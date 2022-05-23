الإثنين 23 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«عمو ضربني».. القبض على عاطل هتك عرض طفلة من ذوي الهمم ببني سويف

اغتصاب
اغتصاب
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، مساء اليوم الإثنين، في ضبط متهم بالاعتداء جنسيا على طفلة من ذوى الهمم، بعد أن أغراها بالحلويات وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف تلقى إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية بأن والدة الطفلة «بسملة.ا»  تقدمت ببلاغ يفيد بتعرض نجلتها لواقعة اعتداء جنسي من قبل أحد الجيران «ش. ا » عاطل. 

وتبين من التحريات التي أشرف عليها مدير المباحث الجنائية أن الأم فوجئت بابنتها تبكى ومعها حلويات وقالت لها: «عمو ضربني»، وفي حالة انهيار شديد، وأكدت لها  تعرضها للاعتداء جنسيا من قبل المتهم .

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