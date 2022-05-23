حبس «مستريح» استولى على 17 مليون جنيه بالتجمع الخامس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس أحد الأشخاص بالقاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها، وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من 3 أشخاص بتضررهم من صاحب شركة تسويق عقارى، كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، "له معلومات جنائية"؛ لقيامه بالنصب عليهم، والاستيلاء على مبلغ مالي بلغ 17 مليون جنيه، عقب إيهامهم باستثماره فى مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية وعدم التزامه بتسديد الأرباح، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المُستولى عليها، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى النصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها مقابل أرباح مالية.