الإثنين 23 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين باستدراج طالب وسرقته بالإكراه فى 6 أكتوبر

ضبط متهمين
ضبط متهمين
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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين، لاتهامهما باستدراج طالب جامعي، عبر فيسبوك، بعد ادعاء التعرف عليه بواسطة فتاة وهمية وسرقته بالإكراه، وتبيَّن أن المتهمين يستدرجان الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسرقتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من طالب جامعي، اتهم فيه شخصين بسرقته بالإكراه، والاستيلاء منه على مبلغ مالي بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبيَّن أن أحد المتهمين ادعى أنه فتاة، وتعرف على المجني عليه عبر فيسبوك، واستدرجه لشقة، واستعان بالمتهم الثاني لسرقته، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

أمن الجيزة عاطلين استدراج طالب جامعي مدينة 6 أكتوبر

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