لعرائس الصيف.. كيف يمكن اختيار فستان الزفاف بنجاح؟

تحتار العروس في اختيار فستان الزفاف الخاص بها بنجاح، وبشكل مناسب لها خاصة في ظل تواجد العديد من الموديلات المختلفة والحديثه بشكل مستمر، لذا خلال السطور التالية توضح مصممة الأزياء مى علام كيف يمكن اختيار فستان الزفاف بنجاح.

اختار الصحبة الجيدة لاختيار الفستان

لابد أن يتم اختيار الصحبة التى تختار معك الفستان سواء الزفاف والسواريه، وبالطبع يكونوا على نفس درجة الذوق الخاصة بك حتى يتم اختيار المناسب في النهاية.

الفستان مناسب

لابد أن يناسب الفستان إحدى صيحات الموضة ويناسب شكل الجسد من حيث التصميم، وبالنسبة لفستان السواريه من الممكن أختيار اللون المناسب التريندي وهناك من يفضلن التصميم الكلاسيك.

ميزانية الفستان والإكسسوارات

لابد من الأخذ في الاعتبار ميزانية الفستان والمبلغ الذي يمكنك الشراء به مع الوضع في الاعتبار الأقراط والعقد والتاج والطرحة للحصول على مظهر في النهاية راقي.

خصصي الوقت الكاف

لابد من تخصيص الوقت الكافي والمناسب للبحث عن فستان الزفاف بشكل مريح دون استعجال ولا تيأسي من البحث.

الشعور بالراحة من الفستان والكعب المناسب

لابد من اختيار فستان تشعري من خلاله بالراحة عند ارتداؤه، مع اختيار حذاء مناسب مريح للحركة خلال اليوم.

فستان يعكس شخصيتك

لابد من اختيار فستان يعبر عن شخصيتك مع اختيار اللون المناسب لبشرتك مع اختياره بسيط وناعم، وغير مكلف، فالبساطة هي سر جمال الإطلالة في النهاية فجمال الفستان لا يرتبط بالضخامة عليك التوازن بين الأمرين.

الالتزام بالطرحة

اختيار الطرحة أمر تقدم عليه كل عروس بالطبع تعطي للفستان مظهر جيد، وهي جزء مكمل للفستان وتزيد من جمالها، ويمكن اختيارها مطرزة أو غير ذلك بحسب ما يناسب الفستان.

الموسم الخاص بالزفاف

لابد من وضع الاعتبار الموسم الذي سيقام فيه حفل الزفاف عن طريق شراء فستان يناسبه من حيث التصميم والخامة ونوعية القماش.