الأحد 22 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

لعرائس الصيف.. كيف يمكن اختيار فستان الزفاف بنجاح؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ads

تحتار العروس في اختيار فستان الزفاف الخاص بها بنجاح، وبشكل مناسب لها خاصة في ظل تواجد العديد من الموديلات المختلفة والحديثه بشكل مستمر، لذا خلال السطور التالية توضح مصممة الأزياء مى علام كيف يمكن اختيار فستان الزفاف بنجاح.

اختار الصحبة الجيدة لاختيار الفستان 

لابد أن يتم اختيار الصحبة التى تختار معك الفستان سواء الزفاف والسواريه، وبالطبع يكونوا على نفس درجة الذوق الخاصة بك حتى يتم اختيار المناسب في النهاية.

الفستان مناسب 

لابد أن يناسب الفستان  إحدى صيحات الموضة ويناسب شكل الجسد من حيث التصميم، وبالنسبة لفستان السواريه من الممكن أختيار اللون المناسب التريندي وهناك من يفضلن التصميم الكلاسيك.

ميزانية الفستان والإكسسوارات 

لابد من الأخذ في الاعتبار ميزانية الفستان والمبلغ الذي يمكنك الشراء به مع الوضع في الاعتبار الأقراط والعقد والتاج والطرحة للحصول على مظهر في النهاية راقي.

خصصي الوقت الكاف

لابد من تخصيص الوقت الكافي والمناسب للبحث عن فستان الزفاف بشكل مريح دون استعجال ولا تيأسي من البحث.

الشعور بالراحة من الفستان والكعب المناسب 

لابد من اختيار فستان تشعري من خلاله بالراحة عند ارتداؤه، مع اختيار حذاء مناسب مريح للحركة خلال اليوم.

فستان يعكس شخصيتك 

لابد من اختيار فستان يعبر عن شخصيتك مع اختيار اللون المناسب لبشرتك مع اختياره بسيط وناعم، وغير مكلف، فالبساطة هي سر جمال الإطلالة في النهاية فجمال الفستان لا يرتبط بالضخامة عليك التوازن بين الأمرين.

الالتزام بالطرحة 

اختيار الطرحة أمر تقدم عليه كل عروس بالطبع تعطي للفستان مظهر جيد، وهي جزء مكمل للفستان وتزيد من جمالها، ويمكن اختيارها مطرزة أو غير ذلك بحسب ما يناسب الفستان.

الموسم الخاص بالزفاف 

لابد من وضع الاعتبار الموسم الذي سيقام فيه حفل الزفاف عن طريق شراء فستان يناسبه من حيث التصميم والخامة ونوعية القماش.  

العروس في اختيار فستان الزفاف العروس في اختيار فستان ختيار فستان الزفاف فستان الزفاف فستان الزفاف بنجاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

مستقبل مصر فى «مستقبل مصر»

الأكثر قراءة

خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 عبر بوابة مصر الرقمية

أولى اعدادي| نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2022

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

موقع الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2022 والخطوات

نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2022 الترم الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

«درس خصوصى» لبعض السياسيين

ماجد حبته

الشدياق الأفّاق نموذجًا

عبدالوهاب داود

بلاها «باريس سان جيرمان» يا صلاح

جمال-أسعد

الإخوان والحوار الوطنى

مؤمن المحمدي

مين السفن ومين الرياح؟

لواء. محسن الفحام

نريده حوارًا موضوعيًا

لواء.حمدى البطران

التحريض على الإرهاب

حسين دعسة

حرب الجوع فى الساحل الإفريقى.. نتائج حروب وأزمات الأمم

صور

إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية

مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

جنازة سمير صبرى

محطة تل أبيب

المزيد

عضو الكنيست العربية تتراجع عن استقالتها من الائتلاف الحاكم

«زعبى» تتراجع عن استقالتها من الكنيست.. هل انتهت أزمة الحكومة الإسرائيلية؟

تهديدات ومناورات.. لماذا عادت إيران إلى جدول أعمال حكومة إسرائيل؟