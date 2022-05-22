الأحد 22 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق لاعب القمار إلى المفتى لقتله زميله فى الفيوم

حبل المشنقة
حبل المشنقة
ads

أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، أوراق محمد.ا.ع-31 سنة عامل، وشهرته "كواكة"، ومقيم مركز طامية، بمحافظة الفيوم، إلى مفتى الديار المصرية، لإدانته بقتل جمعة.ب.س.م-42 سنة، وذبحه، وسرقة أمواله، وإلقاء جثته بأحد المصارف بعزبة أبو شناف بمركز سنورس، بعد استدراجه بزعم لعب "القمار".

 وقد صدر قرار المحكمة، اليوم، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام "رئيس"، ومحمد أسامة الصاوي، وإسلام المتوكل، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وشعبان عجمي.

تعود واقعة الحادث إلى 10 نوفمبر الماضي، فى الدعوى رقم 19733 لسنة 2021م مركز شرطة سنورس، والمقيدة برقم 2528 لسنة 2021م كلى الفيوم، عندما عثر الأهالى على جثة ملقاة بأحد المصارف بعزبة أبو شناف، وتقدموا ببلاغ لمركز شرطة سنورس، وتوجهت مباحث المركز إلى مكان الجثة، وتبين أنها فى حالة تعفن وانتفاخ، وأنها للمجنى عليه (جمعة.ب.س-42 سنة)، ميكانيكى ومقيم بمركز طامية.

توصلت تحريات المباحث، إلى أن وراء الواقعة، هو المتهم، وأنه استدرج المجنى عليه، بزعم لعب "المقامرة"، فى قطعة أرض نائية، وبيت له النية، وأقدم على ذبحه بمطواة قرن غزال، وطعنه عدة طعنات فى جسده، حتى تأكد من لفظ أنفاسه الأخيرة، وألقى جثته فى أحد مصارف قرية أبو شناف بمركز سنورس، ووضع عليها بعض الأعشاب لإخفاء جريمته، وتبين أن المجنى عليه، سرق أمواله واستهدف الانتقام منه، بسبب لعب "القمار" وخسارته أمواله فى هذا الأمر لصالح المجنى عليه.

وبحسب شهود الواقعة، فإن المتهم، لعب "القمار" مع المجنى عليه، الليلة السابقة على يوم ارتكاب الواقعة، وخسر أمواله وأموال أخرى ليست ملكه، فتحصل المجنى عليه على هاتفه المحمول لحين سداد المتهم لمبلغ خسارته فى اليوم التالي، فقرر المتهم الانتقام منه وسرقة أمواله.

وألقت الأجهزة الأمنية بالمركز، القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة العامة، التى باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم، وأحيلت الواقعة إلى محكمة جنايات الفيوم، والتى نظرت الدعوى، فى جلسة سابقة، وتقرر تأجيلها لجلسة اليوم، للمرافعة، وبعد استماع هيئة المحكمة للمرافعة، أصدرت حكمها المتقدم.

المباحث مركز سنورس مركز شرطة محكمة جنايات محافظة الفيوم النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مستقبل مصر فى «مستقبل مصر»

الأكثر قراءة

خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 عبر بوابة مصر الرقمية

أولى اعدادي| نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2022

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

موقع الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2022 والخطوات

نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2022 الترم الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الإخوان والحوار الوطنى

مؤمن المحمدي

مين السفن ومين الرياح؟

لواء. محسن الفحام

نريده حوارًا موضوعيًا

لواء.حمدى البطران

التحريض على الإرهاب

حسين دعسة

حرب الجوع فى الساحل الإفريقى.. نتائج حروب وأزمات الأمم

د.أحمد الخميسى

إلى متى تستمر الحرب الروسية؟.. وبِمَ تنتهى؟

ماجد حبته

مستقبل مصر الزراعى

محمد المعموري

سياسة الاعتدال فى الوطن العربى

صور

إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية

مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

جنازة سمير صبرى

محطة تل أبيب

المزيد

«زعبى» تتراجع عن استقالتها من الكنيست.. هل انتهت أزمة الحكومة الإسرائيلية؟

تهديدات ومناورات.. لماذا عادت إيران إلى جدول أعمال حكومة إسرائيل؟

محكمة إسرائيلية تقضى بسجن «هاربى جلبوع» لمدة 5 سنوات