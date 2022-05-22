الأحد 22 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلاب النقل الثانوى الأزهرى يؤدون امتحانى الفيزياء والكيمياء.. اليوم

طلاب النقل الثانوى
طلاب النقل الثانوى الأزهرى
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يواصل طلاب النقل الثانوي الأزهري، اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي للقسم الأدبي امتحاناتهم في مادتي الجغرافيا والثقافة الإسلامية، وطلاب الصف الثاني الثانوي للقسم الأدبي امتحان مادتي القرآن الكريم والجغرافيا. 

امتحانات طلاب النقل الثانوي الأزهري

كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي للقسم العلمي امتحانهم في مادتي الكيمياء والثقافة الإسلامية، كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي امتحاناتهم في مادتي القرآن الكريم والفيزياء.

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وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية، الأربعاء 25 مايو، وتنتهي الأربعاء 1 يونيو 2022، وبالنسبة لطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، فتبدأ امتحاناتهم الأربعاء 25 مايو، وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.

وبالنسبة للشهادة الابتدائية، تبدأ امتحانات إتمام الشهادة، يوم الأربعاء 25 مايو وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.

كما بدأت امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية بعوث، السبت 7 مايو، وتنتهي الأربعاء 25 مايو 2022.

وبالنسبة لامتحانات القراءات، فبدأ السبت 14 مايو، وتنتهي الإثنين 23 مايو 2022.

طلاب امتحانات طلاب النقل الثانوي الأزهري الشهادة الابتدائية صفوف النقل للمرحلة الثانوية بعوث

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