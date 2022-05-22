الأزهر: فتح باب التقدم لرياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى إلكترونيا

أعلن إدارة شئون طلاب المعاهد الأزهرية، عن فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

وقالت إدارة شئون طلاب المعاهد الأزهرية، إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من أجندة التنمية المستدامة "مصر 2030" وسعى الأزهر الشريف في التحول الرقمي للمعاهد الأزهرية والذى يهدف إلى وصول تقديم خدمات تعليمية وإدارية قادرة على مواكبة التغيير، لافتا إلى أنه فى أولى الخطوات الجادة في التحول الرقمي للمعاهد الأزهرية فقد تم نشر نظام إدارة شئون الطلاب بالمعاهد الأزهرية على شبكة الإنترنت.

ووفقا لذلك فإن الحدي الأدني للقبول لكل مرحلة كالآتي: