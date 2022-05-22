الأحد 22 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأزهر: فتح باب التقدم لرياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى إلكترونيا

بوابة الأزهر الإلكترونية
بوابة الأزهر الإلكترونية
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أعلن  إدارة شئون طلاب المعاهد الأزهرية، عن فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

 

وقالت إدارة شئون طلاب المعاهد الأزهرية، إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من أجندة التنمية المستدامة "مصر 2030" وسعى الأزهر الشريف في التحول الرقمي للمعاهد الأزهرية والذى يهدف إلى وصول تقديم خدمات تعليمية وإدارية قادرة على مواكبة التغيير، لافتا إلى أنه فى أولى الخطوات الجادة في التحول الرقمي للمعاهد الأزهرية فقد تم نشر نظام إدارة شئون الطلاب بالمعاهد الأزهرية على شبكة الإنترنت.

 

ووفقا لذلك فإن الحدي الأدني للقبول لكل مرحلة كالآتي:

  • مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما
  • في الصف الأول الابتدائي من 6 سنوات حتى سن 9 سنوات.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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