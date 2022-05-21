السبت 21 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بترعة الإبراهيمية بالمنيا

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة الإبراهيمية على الطريق الزراعى مصر أسوان الزراعى بمركز المنيا. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة الإبراهيمية بمركز المنيا بالقرب من قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، وقد أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 6 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج. 

وأفادت التحريات الأولية بأن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتمت إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

مصرع واصابة شخص اجهزة الزائد تاب الامن محضر لعلاج غرفة سوا ألم سبب المستشفى سفر

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