السبت 21 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق فى محل أدوات كهربائية بالإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بمحل أدوات كهربائية بمنطقة فيكتوريا، وذلك دون حدوث إصابات.

ورد بلاغ لقسم شرطة المنتزه أول يفيد بنشوب حريق بأحد المحال بشارع ملك حفني، بمنطقة فيكتوريا، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ. 

وتبين من الفحص نشوب حريق بمحل أدوات كهربائية بالشارع المشار إليه، ما أسفر عن تفحم المحل وتصاعد ألسنة الدخان. 

تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون حدوث إصابات، ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة. 

تحرر المحضر بقسم شرطة المنتزه أول، وجارٍ العرض على الجهات المختصة للتحقيق.

قوات الحماية المدنية السيطرة حريق نشب أدوات كهربائية فيكتوريا شرطة المنتزه أول

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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