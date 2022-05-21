السبت 21 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على شخص استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل

القبض على شخص
القبض على شخص
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تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات.

 البداية بتلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة) بتضرره من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على مبلغ مالى منه بزعم توفير فرص عمل لعدد من أفراد أسرته بعدد من الجهات الحكومية، زاعماً علاقته ببعض المسئولين بإحدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص "بالمعاش"  له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية) بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ومن بينهم المُبلغ على النحو المشار إليه، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء منه على مبلغ مالى (1,5 مليون جنيه) دون رد، وقيامه عقب ذلك بالهروب من محل إقامته المشار إليه إلى محال إقامة آخرى وإغلاق هواتفه المحمولة.

بعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن تحديد مكان تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه  فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية ضبط المواطنين جرائم الأموال العامة البحيرة النصب والاحتيال فرص عمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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