السبت 21 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اختلفا على تقسيم مسروقات.. حبس قاتل صديقه بمدينة نصر

حبس قاتل
حبس قاتل
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أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم السبت، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لإدانته بقتل صديقه طعنا بالسكين في أحد الشوارع بسبب خلافات بينهما على تقسيم مسروقات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص مقتولًا بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عاطل به عدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه، حيث قاما بسرقة أحد الأشخاص واختلفا على تقسيم حصيلة المسروقات؛ فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى استل خلالها المتهم سلاح أبيض من بين طياته وسدد له عدة طعنات متفرقة بجسده فسقط على الأرض مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة مدينة نصر شرطة النجدة جثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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