الجمعة 20 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع استمرار قضية جوني ديب وآمبر هيرد.. كيف تطارده المعجبات؟

جوني ديب
جوني ديب
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يتابع الجميع من محبي جوني ديب القضية الخاصة به، والأكثر جدلًا حول العالم خلال الفترة الماضية قضية جوني ديب وآمبر هيرد، فشهدا الزوجان المنفصلان العديد من الجلسات بالمحاكم، حيث دخلت مؤخرًا شقيقة آمبر هيرد في الساحة من خلال شهادتها بحضورها مشكلة بينهما وصلت للضرب.

ووفقًا لموقع "metro" أن شقيقتها قالت إن الحادثة تعود لسنة 2015، حيث سمعت صريخ شقيقتها من المطبخ في الطابق العلوي، وحاولت تهدئتها، ولكن ديب حاول رمي علبة عليها واشتبك معها مرة ثانية، ولا زالت دعوة التشهير التى رفعها جوني ديب عبر المحكمة لكتابتها مقالة تذكر فيها أنه أساء إليها في المعاملة وقت زواجهما، وطلب قيمة تعويض تُقدر بـ بقيمة 50 مليون دولار.

وما بين هذا وذاك، وشهادة جوني ديب وغيرها من الأمور التي تحدث تحت قبة المحكمة، نرى أن هناك العديد من معجبات جوني ديب يريدون حضور الجلسات الأشهر حول العالم، بل ويريدون أن يدفعوا الأموال مقابل هذا، ونذكر خلال سطور الحكاية كاملة.

ونجد أن اصطفاف المعجبات أمام قاعة محكمة فيرفاكس بولاية فيرجينيا الأمريكية منذ الساعات الأولى من الصباح، وذلك للتمكن من حجز مقعدهن في جلسات المحكمة الأشهر، وبمجرد خروج "جوني ديب" من المحكمة تنهال عليه المعجبات للتصوير معه.

ووفقًا لموقع people نجد أن المعجبات يصرفن الأموال للحضور للمحكمة فإحداهن صرف ما يصل إلى 30 ألف دولار حتى تسافر، ومكثت طويلًا للوصول لهناك لمجرد مشاهدة جوني ديب عن قرب.

وإحدى المعجبات أيضًا أنفقت ما يصل إلى 600 دولار إلى 700 دولار للوصول لقاعة المحكمة لمشاهدة جوني ديب، وكانت المسافة بين سكنها وبين المحكمة قرابة 10 ساعات.

وقالت إحدى المعجبات إنها لم تتعود على الاستيقاظ مبكرًا، ولم تحضر عمرها جلسات محاكمة عامة من قبل، ولكن دفعها حبها وعشقها لجوني ديب المكوث في طابور طويل لانتظار بداية المحكمة وحضورها.

جوني ديب قضية جوني ديب قضية جوني ديب وآمبر هيرد شهادة جوني ديب اصطفاف المعجبات أمام قاعة محكمة فيرفاكس بولاية فيرجينيا بولاية فيرجينيا الأمريكية

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وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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