الجمعة 20 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط قائد سيارة بحوزته 6 أطنان قمح محلى محظور تداوله فى الجيزة

قمح محلي محظور تداوله
قمح محلي محظور تداوله
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ضبطت مباحث التموين بالجيزة قائد سيارة وآخر أثناء سيرهما وبحوزتهما 6 أطنان قمح محلي محظور تداوله خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

كان قد تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط  قائد سيارة وآخر أثناء سيرهما بمحافظة الجيزة وبحوزتهما 6 أطنان قمح محلي محظور تداوله خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مباحث التموين الجيزة قائد سيارة 6 أطنان قمح محلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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