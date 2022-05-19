ضبط قائد سيارة بحوزته 6 أطنان قمح محلى محظور تداوله فى الجيزة

ضبطت مباحث التموين بالجيزة قائد سيارة وآخر أثناء سيرهما وبحوزتهما 6 أطنان قمح محلي محظور تداوله خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

كان قد تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط قائد سيارة وآخر أثناء سيرهما بمحافظة الجيزة وبحوزتهما 6 أطنان قمح محلي محظور تداوله خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.