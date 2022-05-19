الخميس 19 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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شهد طريق مفارق الصالحية القديمة بمحافظة الشرقية، حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية توك توك، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

كان قد تلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية توك توك، على طريق مفارق الصالحية القديمة أمام المرور الجديد، بنطاق قسم الصالحية الجديدة، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر.

تم نقل المصاب إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، والتحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

الشرقية حادث تصادم سيارة ملاكي توك توك مصرع 3 اشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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