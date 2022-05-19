الخميس 19 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على 900 طن أعلاف وأسمدة ومبيدات زراعية مجهولة المصدر بالإسماعيلية

دقيق
دقيق
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قررت جهات التحقيق التحفظ على 900 طن أعلاف حيوانية وأسمدة ومبيدات زراعية مجهولة المصدر تم ضبطهم بالإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة "متاجر" عشوائية في مجال إنتاج وتعبئة مستلزمات الأعلاف والمخصبات والمبيدات الزراعية والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة، وكذلك المنتجات التى تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبط 8 متاجر عشوائية "بدون ترخيص"، كما أمكن ضبط المديرين المسئولين عنهم، وبلغ إجمالي المضبوطات 128 طن منتج نهائي لأعلاف حيوانية داجنة مجهولة المصدر وبدون ترخيص "معدة للتداول"- 795 طن منتج نهائي لأسمدة ومبيدات زراعية مجهولة المصدر وبدون ترخيص "معدة للتداول"- 600 كيلو جرام لحوم متغيرة الخواص ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق التحفظ 900 طن أعلاف مجهولة المصدر الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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