الخميس 19 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية الأزهرية لجميع المواد فى 2022

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية
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أسابيع قليلة تفصل طلاب الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ عن موعد الامتحانات، ووفر  قطاع المعاهد الأزهرية لطلابه تحميل النماذج امتحانات الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ علمي وأدبي PDF في جميع المواد الدراسية قبل الامتحانات.


وتنشر الدستور عدة روابط يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ تحميل النماذج الاسترشادية الخاصة بالمواد العلمية، وأيضًا مواد الشعيبة الأدبية من خلالها.

 

رابط  تحميل نماذج امتحانات الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢

ونشرت البوابة الالكترونية لجامعة الأزهر رابط تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية الأزهرية لجميع المواد ويمكن الاطلاع عليها من خلال الضغط هنا: النماذج الاسترشادية للثانوية الأزهرية

 

نظام امتحان الثانوية الأزهرية

قرر قطاع المعاهد الدينية أن يعتمد نظام امتحان الثانوية الأزهرية على تأدية الطلاب امتحان لمادة واحدة فقط في اليوم وتكون امتحانات الشعبة الأدبية، في يوم منفصل، عن الشعبة العلمية.
ويضم جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022  الذي تم إعتماده من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ٤ شعب وهي «العلمي ـ الأدبي ـ البعوث ـ العلوم الإسلامية»، على أن تبدأ يوم 6 يونيو المقبل، وتنتهي في يوم 7 يوليو 2022.

و قام قطاع المعاهد الأزهرية بنشر المراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي الأزهري الترم الثاني 2022 على موقع جامعة الأزهر الالكتروني .


الامتحانات التجريبية للثانوية الأزهرية

نشر قطاع المعاهد الأزهرية نماذج البوكليت للامتحانات التجريبية للثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ ، وتشمل النماذج التجريبية للامتحانات طريقة قراءة وإجابة أسئلة الامتحان، ومنها إجابة السؤال المقالي في المكان المخصص فقط، و أسئلة الاختيار يقوم فيها الطالب بالتظليل علي داخل الدائرة التي تعبر عن الإجابة الصحيحة.

وتهدف الامتحانات التجريبية للثانوية الأزهرية إلى  تدريب الطالب على قراءة الأسئلة بكل عناية مع التفكير الجيد قبل ان يقوم بالإجابة، والالتزام بالإجابة علي كافة الأسئلة. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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