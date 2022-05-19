تعرف على موعد إجازة العيد الكبير 2022

يبحث المصريون خلال هذه الأيام عن موعد إجازة العيد الكبير - عيد الأضحى المبارك - ٢٠٢٢، وينتظر المسلمون تحديد موعد إجازة العيد الكبير لشراء الأضاحي قبل موعد العيد بعدة أسابيع لتكون جاهزة للذبح في عيد الأضحى.

موعد إجازة العيد الكبير ٢٠٢٢

يترقب ملايين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في مصر، موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي ستأتي خلال شهر يوليو المقبل.

وحددت الحسابات الفلكية تاريخ العيد الكبير ٢٠٢٢، ولكن ينتظر العلماء رؤية هلال شهر ذي الحجة لتأكيد الموعد، ووفقًا للحسابات الفلكية سيكون يوم السبت الموافق 9 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، بينما سيكون يوم الثلاثاء 12 يوليو هو اليوم الرابع والأخير من أيام المناسبة الدينية.

تاريخ العيد الكبير ٢٠٢٢

وتبدأ إجازة العيد الكبير ٢٠٢٢ طبقا لما هو متبع من أول يوم وقفة عرفة، والتي توافق هذا العام الجمعة 8 يوليو ٢٠٢٢، وتبدأ أولى أيام العيد يوم السبت وينتهي يوم الثلاثاء.

وتمثل إجازة العيد الكبير صدمة للعاملين بالدولة الذين سيحصلون فقط على 3 أيام فقط من إجازة العيد بالإضافة ليومين هما بالأساس إجازة أسبوعية، وهما الجمعة والسبت.

الإجازات الرسمية في مصر 2022

يحصل العاملون في القطاع الحكومى في مصر على 5 أيام إجازة عيد الأضحى بأجر كامل تبدأ بيوم الوقفة وتنتهي رابع أيام العيد، أما القطاع الخاص فيحصل على إجازة 3 أيام مدفوعة الأجر وهي يوم وقفة عرفة وثاني وثالث أيام عيد الأضحى.

ولا تعد إجازة العيد الكبير هى الأخيرة خلال عام ٢٠٢٢، بل سيحصل المصريون على عدة إجازات أخرى، ومنها إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، وهي توافق يوم السبت، بينما يحصلون أيضا على إجازة يوم 30 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية وهو أيضا يوافق يوم السبت.

وحصل المصريون خلال الأشهر الماضية من عام 2022 على عدد من الإجازات كان أولها الخميس 6 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم الخميس 27 يناير بمناسبة عيد الشرطة، والإثنين 25 أبريل الذي صادف شم النسيم وعيد تحرير سيناء، وكانت أطول إجازة هي عيد الفطر المبارك والتي امتدت من 30 أبريل وحتى 5 مايو، تخلتلها إجازة عيد العمال في الأول من مايو.