النيابة تطلب تغيير وصف قاتل الكاهن أرسنيوس للقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد

طالبت النيابة العامة فى مرافعتها اليوم أمام محكمة جنايات الإسكندرية، بتغيير وصف اتهام قاتل الكاهن أرسنيوس وديد إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الذى يطالب به مدعى الحق المدنى.

وقالت النيابة العامة، إنها تسعى للحقيقة وسعت النيابة العامة إلى كشف الحقيقة وكافة الظروف التى أحاطت بها، وتوسعت فى الأمر إلى مسقط رأس المتهم وسألت أهله وذويه، وتبين انضمام المتهم إلى الجماعات المتطرفة التى تستحل الدماء والاتصال الدائم بقيادات الجماعات التي تستحل الدماء.

وأكدت النيابة، هذه الدلائل تؤكد دافع سبق الإصرار والترصد للمجنى عليه، مطالبة النيابة العامة بالقصاص واستشهدت بالآية "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى".

وأضافت، أن قتل المجنى عليه أحزن أحباءه وأسرته، كما أنه أحزن الوطن أجمع، والمتهم ارتكب جريمة شنعاء وتوقيع أقصى عقوبة عليه.

يذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبرى، استمعت إلى مرافعة النيابة العامة التى اتهمت فيها المتهم بقتل الكاهن ارسنيوس وديد بالإسكندرية .

وقالت النيابة العامة، إن المتهم أثبتت اللجنة سلامة قواه العقلية وأعدت تقريرا رسميا، كما أن النيابة أكدت أنه متزن نفسيا أثناء التحقيقات وأزهق روح المتهم أرسنيوس وديد قاصدا إزهاق روحه وليس مهتز نفسيا كما يدعى .