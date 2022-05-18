إصابة شخصين إثر تصادم سيارتين على طريق الزيدية بمنطقة أوسيم

أُصيب شخصين في حادث تصادم صباح اليوم الأربعاء، بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل بمنطقة أوسيم في الجيزة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الزيدية في أوسيم، صباح اليوم الأربعاء، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبيَّن من خلال المعاينة والتحريات، اصطدام سيارة ملاكي بسيارة ربع نقل، مما أسفر عن إصابة شخصين.

تم استدعاء الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.