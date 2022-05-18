الأربعاء 18 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-5-2022

الذهب
الذهب
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يهتم المصريون يوميًا بمتابعة أسعار الذهب في مصر، وتشهد أسعاره تباين يومي بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها سوق الذهب منذ فبراير الماضي بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسبب في تضخم اقتصادي في العالم أجمع.

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022، والتي شهدت تراجعًا طفيفًا عن يوم أمس الثلاثاء.

وشهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022 تراجع طفيف في بداية التعاملات، وسجل الذهب بأعيرته المختلفة هذه الأسعار.  

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022 فى مصر

  • ذهب عيار 18 سجل 912.75 جنيهًا للجرام.
  • ذهب عيار 21 سجل 1065 جنيهًا للجرام.
  • ذهب عيار 24 سجل 1217.5 جنيهًا للجرام.
  • الجنيه الذهب 8520 جنيهًا.
  • أونصة الذهب 1816 دولار.

اسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار «21» الآن

يبحث المصريون يوميًا عن أسعار الذهب عيار «٢١»؛ لأنه أكثر أنواع الذهب تداولًا بين المصريين، وبلغت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار «21» ١٠٦٥ جنيهًا، حيث شهدت تراجعًا طفيفًا عن يوم أمس الثلاثاء، والذي سجلت فيه ١٠٧٥جنيهًا.

وارتفعت أسعار الذهب عيار «٢١» في فبراير الماضي، مع رفع مصر لسعر الفائدة في البنوك، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه؛ مما تسبب في تخطي الذهب عيار «٢١» قيمة ١٠٠٠ لأول مرة في تاريخه.

الذهب يرتفع بعد تراجع الاستثمار على عائد سندات الخزانة الأمريكية

توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة

تشهد أسعار الذهب تباين يومي، ولا يستطيع الخبراء الادلاء بأي توقعات لأسعار الذهب الأيام المقبلة، ويرتبط سعر الذهب في مصر بالأحداث العالمية، لا سيما الحرب بين روسيا و أوكرانيا والتي تسببت في ارتفاع التضخم العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة.

 واضطر البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة أكثر من مرة، واضطرت الكثير من الدول الأخرى ومنها مصر لرفع سعر الفائدة؛ مما تسبب في ارتفاع سعر الدولار، ووصول أسعار الذهب لأسعار تاريخية لم يحققها من قبل.

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وائل لطفي

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