المشدد 5 سنوات لتاجر مخدرات فى بنها

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار عادل على ماهر، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لسمسار أراض، مقيم دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.



تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29211 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 3121 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم أحرز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدس"، أيضا ذخائر تستعمل على نفس السلاح النارى دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط سمسار أراض، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح نارى بقصد الاتجار، بدائرة مركز شرطة بنها، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى وعدد من الطلقات النارية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها.