الثلاثاء 17 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام شنقًا لعامل قتل والده بمركز مغاغة

الإعدام شنقا
الإعدام شنقا
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قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حسن على حسن، وعضوية المستشارين محمد عبدالحميد قطب، وشريف حسن الشافعي، وبحضور وكيل النيابة أحمد مسعد، وأمانة سر على محمود وعلي حسن، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقًا لعامل قتل والده بمركز مغاغة، بسلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات مالية في يونيو الماضي، والتى تحمل رقم 15017 لسنة 2021، جنايات مغاغة، والمقيدة برقم 792 لسنة 2021 كلي شمال المنيا.

كانت المحكمة  قد أحالت أوراق القضية لفضيلة المفتي في مارس الماضي، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم .

كان المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا أحال المتهم للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل والده بعدة طعنات بسلاح أبيض سكين، بسبب خلافات مالية في يونيو الماضي.

محكمة جنايات المنيا خلافات مالية قتل والدة الإعدام شنقا مركز مغاغة

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