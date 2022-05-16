الإثنين 16 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لليوم الثاني.. «أبو الهول» يتصدر تريند تويتر

أبو الهول
أبو الهول
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لليوم الثاني على التوالي واقعة تمثال أبو الهول يتصدر تريند تويتر، بعدما نشر أحد الأشخاص صورًا لتمثال “أبو الهول” بمنطقة أهرامات الجيزة وهو مغلق العينين، وتداول مستخدموا منصات التواصل الاجتماعي الصور، وتصدر هاشتاج أبو الهول تريند تويتر في مصر.

 تفاصيل تصدر أبو الهول تريند تويتر لليوم الثاني 

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور لتمثال أبو الهول وهو يغمض عينيه، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حول العالم، وظل الجميع يبحث عن نوم أبو الهول والذي يعد من أبزر المعالم السياحية حول العالم ويأتي له السياح من كل أنحاء العالم لمشاهدته.

استمرت واقعة نوم أبو الهول في تصدر تويتر، واتجه الكثير من الزوار في اليوم التالي للواقعة إلى منطقة الاهرامات لمشاهدة أبو الهول وهو نائم، رغم نفي الأثريين صحة الصور المتداولة مؤكدين أن ما تم تداوله عن تمثال أبو الهول هي شائعات لإشعال الرأي العام، والبحث عن الشهرة من خلال التريند، مؤكدين أنها أخبار عارية تمامًا عن الصحة وأن تمثال أبو الهول لم تتغير ملامحه منذ آلاف السنين.

وأكد  كبير الأثريين، أن تمثال أبو الهول منذ قديم الأزل تثار حوله الأساطير والجدل والشائعات وذلك نظرًا لغموضه وندرته في الحضارة المصرية القديمة، وانتشرت خرافات حول المصريين القدماء ومنها عندما حلم أبو الهول وعندما نام أبو الهول ولكن جميعها أساطير وخرافات، ورغم تلك الخرافات لكن من الممكن أن نستخدمها في تنشيط السياحة وجذب السياح للآثار المصرية.

 

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ابو الهول لسة فاتح عينيه

حقيقة  نوم أبو الهول 

وفى الحقيقة أن الصورة مزيفة لتمثال أبو الهول، وقال أحد الأثريين أن أبو الهول ما هو ولم يتغير شكله أو مظهره ولكن طول التمثال يجعله يخرج بعدة زوايا مختلفة في الصور، منها يظهر وهو فاتح عينيه وبعض الزوايا الأخرى يظهر بها التمثال مغلق عينيه كما أن التمثال مصنوع من حجر جيري والذي يجعل الظل يغطي بعض الزوايا على عينيه فيبدو مغلقها، ولا صحة لتحرك عينيه.

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وائل لطفي

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