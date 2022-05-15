الأحد 15 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بخزنها فى جراج».. ننشر اعترافات تاجر مخدرات القطامية

حبس
حبس
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أدلى عاطل متهم بترويج المواد المخدرة مخدر "الهيروين" خلال تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معه، أنه اتخذ من منطقة القطامية مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى في توزيع المواد المخدر على عملائه في منطقة القطامية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، مضيفا أنه يقوم بجلب المواد المخدرة من مروجى المخدرات المطلوبين على ذمة قضايا، ويقوم بتخزينها في أحد الجراجات في المنطقة بعيدا عن أعين رجال الأمن.

أضاف المتهم أنه تم ضبطه أثناء تواجده في أحد شوارع المنطقة وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل توزيعها على عملائه، وأنه حاول الفرار من رجال الأمن، إلا أنه تم ضبطه قبل تنفيذ محاولة هروبه.

كانت النيابة أمرت بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين بمنطقة القطامية 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة القطامية معلومات مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 400 جرام، و3000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

عاطل ترويج المواد المخدرة الهيروين النيابة العامة القطامية

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وائل لطفي

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