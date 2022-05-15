الأحد 15 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين ينعيان الكاتب الصحفي صلاح منتصر

صلاح منتصر
صلاح منتصر
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نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ببالغ الأسى والحزن الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر رئيس مجلس إدارة دار المعارف الأسبق وأحد أهم كتاب «الأهرام».

وتابع رشوان: «برحيله فقدت الصحافة المصرية واحدًا من أبرز رموزها وأعمدتها خلال نصف القرن الأخير، ظل خلالها نموذجًا للعطاء والتفاني في خدمة بلده ومهنته السامية، وساعيًا طوال الوقت للاجتهاد والابتكار، ولم يكن فقط صاحب "مجرد رأي"، بل كان مبادرًا بآراء عديدة سديدة ترتكز دومًا على الحكمة والرصانة».

وتوجه نقيب الصحفيين ومجلس النقابة إلى أسرة الراحل الكبير وأصدقائه ومحبيه وتلاميذه وإلى مؤسسة الأهرام والجماعة الصحفية بخالص العزاء والمواساة، سائلين الله عز وجل أن يغفر للفقيد ويدخله فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسلوان.

الأعلى للإعلام ينعي الكاتب الصحفي صلاح منتصر

فيما نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 87 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الراحل، والأسرة الصحفية والإعلامية، وأسرة مؤسسة الأهرام، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس، في بيانه، إن مصر فقدت واحدًا من أهم الكتاب الصحفيين، الذي أفنى عمره في بلاط صاحبة الجلالة، وكان مثالًا للعمل والاجتهاد والإخلاص، ومثالًا للصحفي المخلص والمحب لوطنه.

وأضاف المجلس أن الراحل ناضل بقلمه وخاض المنازلات الصحفية، لنشر الوعي والمعرفة والتنوير.

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