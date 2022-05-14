ضبط عصابة سرقت أموالًا من سيارة تاجر فى السيدة زينب

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة تاجر بأسلوب "التتبع – كسر الزجاج".

وأمر اللواء طارق قنديل، حكمدار القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

البداية بتلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من مباحث قسم شرطة السيدة زينب يفيد بورود بلاغ من تاجر، مقيم بدائرة الخليفة، قرر بأنه عقب خروجه من أحد الأسواق بالجيزة واستقلاله السيارة ملكه وبداخلها مبلغ مالى، قام بترك السيارة بدائرة القسم، ولدى عودته إليها اكتشف كسر الزجاج وسرقة المبلغ المالى.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، أمكن التوصل إلى السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها فى حيازة سائق، مقيم بمحافظة المنيا، وله محل إقامة آخر بالجيزة، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم “السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة – مبلغ مالى – كمية من مخدر الهيروين – 2 ميزان حساس”.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع - كسر الزجاج"، وقيامهم باقتسام المبلغ المالى المستولى عليه فيما بينهم، كما أقر المتهم الأول بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

كما تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط أجهزة كهربائية بمسكنه قام بشرائها من متحصلات واقعة السرقة، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وتعاطى المواد المخدرة، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.