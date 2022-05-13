يحرص المسلمون في جميع محافظات مصر على معرفة عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2022 في مصر والإجازات الرسمية في 2022 .

موعد عيد الأضحى المبارك 2022 في مصر

يعتبر عيد الأضحى 2022 هو أحد العيدين عند المسلمين، ويوافق يوم 10 ذي الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفات، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذي الحجة.

وفقا للحسابات الفلكية يكون موعد عيد الأضحى 2022، بالتقويم الميلادي يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، وبالتقويم الهجري 10 ذى الحجة 1443، وتكون أيام عيد الأضحى المبارك 2022، 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، و13 ذي الحجة 1443.

ومن جانبه، أوضح المركز الفلكي للبحوث موعد عيد الأضحى 2022، والذي يفصلنا عنه أسابيع قليلة، على أن يكون موعده فلكيا يوم السبت الموافق 9 يوليو من عام 2022، ليكون نهايته يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تكون أيام إجازة عيد الأضحى 2022، للموظفين من 8 إلى 12 يوليو 2022.

يذكر أن الحكومة المصرية، سوف تصدر بيانًا تعلن فيه منح إجازة رسمية بالتزامن مع موعد عيد الأضحى المبارك 2022 أو بحسب ما يطلق عليه العيد الكبير لهذا العام حيث احتفالات عيد الأضحى تبدأ بأداء صلاة العيد فجر اليوم الأول من العيد الذي يستمر أربعة أيام، بعد أداء الصلاة ينتشر المسلمون ليقوموا بذبح الأضحية الذي يجهزها جميع المسلمين، تطبيقًا لقوله الله تعالى: "إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر".

الإجازات الرسمية في 2022 للموظفين بالقطاع الحكومي والخاص

ويستحوذ شهر يوليو 2022 على أكبر عدد من إجازات 2022، حيث يضم إجازة 30 يونيو، إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، وكذلك إجازة ثورة 23 يوليو، إجازة رأس السنة الهجرية.

الخميس 30 يونيو 2022 بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو.

الجمعة 8 يوليو 2022 - الثلاثاء ١٢ يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

السبت ٢٣ يوليو 2022 بمناسبة عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.

السبت ٣٠ يوليو 2022 بمناسبة رأس السنة الهجرية.

الخميس 6 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة ٦ أكتوبر ١٩٧٣.

السبت 8 أكتوبر بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.