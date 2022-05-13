مصرع شاب إثر سقوطه من القطار فى الشرقية

شهد مزلقان تل روزن بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، مصرع شاب إثر سقوطه من القطار.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة بوقوع حادث سقوط شاب من القطار بالقرب من مزلقان تل روزن بدائرة مركز شرطة بلبيس، ما أدى إلى مصرعه.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى محل الواقعة، وبالفحص تبين سقوط الشاب "أ. م"، 25 عامًا، مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، سقط من القطار بالقرب من مزلقان تل روزن بدائرة مركز شرطة بلبيس، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.