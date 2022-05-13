حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 2 كيلو حشيش فى حدائق القبة

أمرت جهات التحقيق، بحبس عاطلين ضبط بحوزتهما 2 كيلو لمخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وآخر "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,200 كجم، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.