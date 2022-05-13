بحضور وزير الشباب والرياضة.. إنطلاق الدورة الثانية لـ «مدينتى هاف ماراثون»

انطلقت صباح اليوم فعاليات النسخة الثانية من "مدينتي هاف مارثون"، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ويقام الهاف ماراثون برعاية وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى وشركة "تراي فاكتوري" المتخصصة فى إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وفقا لأعلي المعايير الاحترافية.

ويشمل مدينتي هاف ماراثون أربعة مسافات لسباقات الجري، وهم سباق الـ ٥ كيلو، الـ١٠ كيلو، الـ ٢١ كيلو، والإضافة الجديدة هذا العام، سباق الـ ٣ كيلو.

الدكتور أشرف صبحي